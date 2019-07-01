Иркутск, , 10:15 — REGNUM

Ситуация с паводком продолжает оставаться напряжённой в нескольких районах Иркутской области. Так, по данным регионального ГУ МЧС РФ, на территории Тайшетского района после резкого подъёма уровня воды в реке Бирюса, в зону подтопления попали 1148 домов, где проживают 3192 жителя, в том числе 661 ребёнок.

Снимок экрана 2019-06-29 в 14.38.00 Правительство Иркутской области

Подтоплены населённые пункты Сереброво, Соляная, Талая, Старо-Шелехово, Шелехово, Рождественка, Бирюса, Заречное, Сполох, Нахаловка, Старый Акульшет, Шиткино, Коновалово, Нижняя Заимка, Борисово. Наблюдается повышение уровня воды в населённых пунктах Бузыканово, Джогино, Шелаево, Пея.

В Куйтунском районе из-за подъёма уровня воды в реке Оке в зону подтопления попали 74 жилых дома населённых пунктов Барлук, Усть-Када, Уян, где проживают 154 человека.

В Чунском районе воды реки Чуны полностью подтопили 45 жилых домов посёлка Приудинск с населением 93 человека. В воде стоит и село Баёр, на территории которого расположены шесть жилых домов (21 человек). Ещё 153 дома подтоплены в поселке Лесогорске, где проживают 308 человек, включая 106 детей.

ГУ МЧС по Иркутской области «Всего в Чунском районе в зону подтопления попали 14 населённых пунктов: поселки Лесогорск, Октябрьский, Пионерский, Паренда, Веселый, Бидоги, Хоняки, Приудинск, села Балтурино, Баянда, Баёр, Старое Балтурино, деревни Новочунка и Тахтамай».

В Зиминском районе в результате подъёма уровня воды в реке Оке подтоплено 30 домов островного посёлка Братская притока, в которых проживают 76 человек и один дом в населённом пункте Ока-2 (блок-пост), где проживают два человека.

Читайте также: Более 700 жителям тонущего Приангарья потребовалась помощь медиков

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после затяжных дождей. Из-за резкого подъёма уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов подтопило 83 населённых пункта, в которых расположены 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков. В регионе действует режим ЧС.

Читайте также: Очевидцы: «Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области»