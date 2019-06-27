Москва, 27 июня, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В Новой Москве с 2019 по 2025 год планируется создать 574,2 тыс. рабочих мест, сообщили в Стройкомплексе.

Оноре Домье. Рабочие

Со времени Троицкого и Новомосковского административных округов было создано более 205,5 тыс. новых рабочих мест.

Прирост рабочих мест составил более 142%. Потребительский рынок вырос более чем в 2 раза — с 35,4 до 75,4 тыс. В сфере строительства рост наблюдается более чем в 13 раз — с 2,1 тыс. до 27,3 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров недвижимости.

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