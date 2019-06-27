Сана, 27 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В Йемене взорван газопровод. По данным источника в местных органах власти, на которые ссылается РИА Новости, инцидент произошёл накануне вечером, 26 июня, на юго-востоке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

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Газопровод, протяженность которого составляет 320 км, был подорван неизвестными вооружёнными людьми в провинции Шабва около района Айн Бамабаад. После взрыва начался пожар.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации базы данных мониторинговой группы ACLED, число жертв войны в Йемене с начала 2015 года составило не менее 91,6 тыс. человек. Согласно исследованию, в 2019 году в Йемене в результате войны уже погибли 11,9 тыс. человек. В 2018 году число жертв войны в Йемене составило 30,8 тыс. человек, что является рекордным значением.