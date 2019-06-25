Саудиты взяли в плен главаря йеменского отделения ИГИЛ*

Аден, Йемен, , 19:38 — REGNUM Спецназ Саудовской Аравии взял в плен главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене Абу Усаму аль-Мухаджера, 25 июня передает агентство Reuters.

«Операция является серьезным ударом по террористической группировке», — сказано в заявлении «правительственной коалиции».

Группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарастили численность своих отрядов в Йемене за время войны между хуситами и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией.

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