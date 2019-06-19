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Число жертв войны в Йемене превысило 91 000 человек — ACLED

Политика

В 2019 году в Йемене в результате войны уже погибли 11 900 человек

Число жертв войны в Йемене превысило 91 000 человек — ACLED
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 19 июня 2019, 19:31 — REGNUM  По информации базы данных мониторинговой группы ACLED, число жертв войны в Йемене с начала 2015 года составило не менее 91 600 человек, 19 июня передает агентство Associated Press.

Согласно исследованию группы, в 2019 году в Йемене в результате войны уже погибли 11 900 человек. В 2018 году число жертв войны в Йемене составило 30 800 человек, что является рекордным значением.

В число жертв конфликта включены боевые потери и смерти гражданских в результате в результате военных действий и не включены жители Йемена, погибшие от голода и болезней, вызванных войной.

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