Лондон, 27 июня, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Стресс повышает у человека выработку кортизола, который влияет на увеличение веса, об этом говорится в статье диетолога из Великобритании Кима Пирсона для издания The Sun.

Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. СССР Ожирение

Диетолог отметил, что кортизол влияет на накопление жира, особенно висцерального, от которого крайне сложно избавиться. Именно поэтому Пирсон рекомендует людям обращать внимание на свое психологическое состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доцента кафедры клинической психологии Уральского федерального университета Ольги Дорогиной, жители России испытывают на себе психологическое влияние, которое формирует у них нездоровые пищевые привычки.

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