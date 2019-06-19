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Нейромаркетинг прививает жителям России проблемы с лишним весом — мнение

Общество

«Это мировой тренд»

Екатеринбург, 19 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Российские граждане испытывают на себе психологическое влияние, которое формирует у них нездоровые пищевые привычки. Об этом заявила доцент кафедры клинической психологии Уральского федерального университета Ольга Дорогина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам учёного, на потребительское поведение жителей России сильно влияет нейромаркетинг. Это специальные методики воздействия на людей, формирующие «нужное» отношение покупателя к продукту. Специалисты используют большой массив научных данных по поведению людей — изучается даже микродвижение глаз у покупателя, когда он выбирает продукт.

«На данные исследования идут огромные средства. Это мировой тренд», — сказала психолог.

Особенно подвержены нейромаркетингу дети, подчеркнула Дорогина.

Из-за массового влияния у жителей легко формируются негативные пищевые привычки и страсть к потреблению вредной пищи, что быстро выливается в ожирение. Это идёт вразрез с попытками государства установить культуру питания среди граждан.

Напомним, 14% российских мужчин и 26% женщин страдают от проблем с лишним весом. Эксперты называют три причины ожирения: генетические факторы, часто переживаемые стрессы и недостаток физической активности. Также специалисты указывают на неверные пищевые привычки, которые формируются с детства.

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