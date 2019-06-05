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В России страдают ожирением 14% мужчин и 26% женщин

Общество

Избыточную массу тела имеет почти каждый пятый школьник

В России страдают ожирением 14% мужчин и 26% женщин
Ожирение

Москва, 5 июня 2019, 08:32 — REGNUM  В России с 2011 года почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирением среди взрослого населеният. В настоящее время страдают ожирением около 14% мужчин и 26% женщин, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что к 27−29 годам, а у женщин несколько раньше, эта цифры удваиваются. К 40 годам уже 25−30% мужчин имеют ожирение. К 55−57 годам значительно набирают лишний вес около 50% женщин.

В стране растет и детское ожирение Избыточную массу тела имеет почти каждый пятый школьник (более 300 тыс. детей).

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Как сообщало ИА REGNUM, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева пояснила, что при избыточном весе продолжительность жизни сокращается на пять лет, при ожирении — на 15 лет.

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