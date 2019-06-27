Якутск, 27 июня, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В мэрию Якутска поступает вал жалоб на работу регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в центральной зоне республики — компанию «ЯкутскЭкоСети». С проблемой скопления мусора связано большинство из 636 дел об административных правонарушениях, рассмотренных горадминистрацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Читайте также: В Якутии компания — мусорный оператор стала фигурантом уголовного дела

«Большинство жалоб и правонарушений связаны с мусором. Чтобы устранить нарушения, комиссия проводит регулярные рейды. Наша задача — обеспечить безопасную и комфортную среду для горожан», — подчеркнул председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

В мэрии также проинформировали о том, что на ООО «ЯкутскЭкоСети» решением городской административной комиссии наложен административный штраф по статье 6.25 КоАП в размере 500 тыс. руб. Основанием для административного наказания послужил невывоз мусора в течение 3 суток с одной из санитарных точек города.

Читайте также: Якутск тонет в мусоре, пока регионального оператора «трогательно опекают»

«Интересно, что за две недели до этого г-н Феликс Антонов, руководитель административной комиссии, отбивался от нападок членов КС по ЖКХ и экологии при мэре Якутска и кричал (действительно кричал), что у него нет статей против «ЯкутскЭкоСети». Вот УК штрафовать может, а с оператором ничего поделать нельзя», — прокомментировал штраф председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин.

Такое поведение, напомнил он, вызвало массу негодования у членов координационного совета, которые потребовали отметить подобную «беззубость» в протоколе. За это выступал и сам Виталий Обедин.

Виталий Обедин «И теперь — бац! — сразу на полмиллиона штраф. То руки были коротки, то замах такой, что можно на спину опрокинуться. Уж не пендель ли волшебный прилетел?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура республики пришла к выводу, что ООО «ЯкутскЭкоСети» злоупотребляло доверием городского коммунального предприятия МУП «Жилкомсервис». В отношении компании возбуждено уголовное дело.

Читайте также:У мусорного оператора Якутии нашли английские корни и ориентацию на Эстонию

Выяснилось, что МУП «Жилкомсервис» предоставило ООО «ЯкутскЭкоСети» более 43 млн рублей займов. 33 млн рублей из этой суммы регоператор вовремя не вернул, несмотря на то, что на его счетах имелись средства. Ещё более 73 млн рублей составляет дебиторская задолженность ООО «ЯкуткЭкоСети» «Жилкомсервису», она возникла в результате сверки взаимных расчётов в апреле 2019 года.