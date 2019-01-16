У мусорного оператора Якутии нашли английские корни и ориентацию на Эстонию

Якутск, , 07:14 — REGNUM Один из пяти региональных мусорных операторов Якутии, который будет отвечать за утилизацию и вывоз отходов в центральной зоне республики, имеет в совладельцах эстонскую компанию и директора, у которого такие же фамилия, имя и отчество, как у экс-руководителя фирмы из оффшорной зоны Великобритании. Речь идёт об иностранных связях компании ООГ «Якутскэкосети», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Расследование, в ходе которого были выявлены связи мусорного оператора в центральной зоне Якутии с зарубежными фирмами, провело ИА SAKHALIFE. Издание выяснило, что компанию DANOCO FUELS LTD, основателем которой числится ООО «Якутскэкосети», с 8 июня 2015 года по 1 апреля 2016 года возглавлял Денис Валентинович Тон, тёзка нынешнего руководителя регионального оператора по вывозу мусора.

«Как обстояли дела в фирме на момент основания ООО «Якутскэкосети» 28 июля 2014 году? Дела в 2014 году шли у фирмы неважно. По состоянию на «30» июня 2014 г. — она показывала убыток — 1 640 фунтов стерлингов. Текущих активов в компании было только 103 фунта стерлингов (Cash Bank In Hand). Секретарем компании была Наталья Смирнова, а директором Михаил Смирнов (1948 г.р.). Как обстояли дела в фирме после основания ООО «Якутскэкосети» 28 июля 2014 году? В 2015 году текущие активы фирмы со 103 фунтов увеличились до 75 117 фунтов стерлингов. Инвестиции в совместные предприятия указаны в размере 220 000 фунтов стерлингов (в 2016 году эта цифра увеличилась до 502 000 фунтов стерлингов)», — выяснило региональное издание.

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Что касается совладельца «Якутсэкосетей», эстонской фирмы FerrMix Construction, то она, по словам начальника юридического отдела регионального оператора центральной зоны Якутии Юрия Семёнова, не является оффшорной компанией, производит мусоросортировочные станции и линейки для утилизации и захоронения отходов, а также заинтересована во вложениях в сферу оказания коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил экспортировать мусор из России в Швецию и другие страны Европы. Вывозить отходы он считает возможным по железной дороге.