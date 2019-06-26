Якутск, , 08:58 — REGNUM

В столице Якутии после реформирования системы вывоза твёрдых коммунальных отходов продолжает остро стоять мусорная проблема. Ситуация выходит из-под контроля, и руководство города уже не в состоянии её изменить, заявил депутат Госсобрания республики Павел Ксенофонтов. Он готовит обращение к главе республики Айсену Николаеву с просьбой разрешить эту ситуацию путём выкупа доли регионального оператора центральной зоны Якутии — ООО «ЯкутскЭкоСети» — на республиканские деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Каждый день в мой адрес поступают звонки, заявки о помощи убрать мусор. Я прошу Дениса Тона (директор «ЯкусткЭкоСети» — прим. ИА REGNUM ) отреагировать быстро, но уже понимаю, что проблема системная и регоператор отреагирует не быстро. Завтра буду писать письмо уже Ил Дархану Айсену Николаеву с просьбой выкупить долю в «ЯкутскЭкоСети». К чёрту эстонцев, к чёрту городские власти, к чёрту какие-то фонды! По закону мусорная реформа — ответственность региона, соответственно, никаких нарушений я здесь не вижу. За счёт бюджета региона купим мусоровозы, баки и так далее и начнём реально решать проблему мусора в столице нашей республики!» — предложил Павел Ксенофонтов.

При этом он считает, что причиной мусорного коллапса в Якутске стал не федеральный закон, не регоператор, не руководство Якутска, а просто нежелание решать проблемы. Чьё это нежелание, депутат не уточнил.

Политолог, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин назвал инициативу Павла Ксенофонтова смешной, «потому что именно мэрия Айсена Николаева имела 100% в компании «ЯкутскЭкоСети» и продала «эстонцам». Именно Айсен Николаев подписал концессионное соглашение, по которому мэрия не имеет права вмешиваться в деятельность «ЯкутскЭкоСети», подчёркивает эксперт. Он также напомнил, что Айсен Николаев предлагал выкупить долю компании-регоператора центральной зоны республики Фонду развития Дальнего Востока.

«Фонд, похоже, слился», — предполагает Виталий Обедин.

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Политолог отмечает и то, что эстонская фирма FerrMix Construction уже отказалась продать свою долю мэрии.

Андрей Лебедев, директор «Жилкомсервиса», есть Кирилл Бычков, зампред правительства, и есть Денис Тон, импортированный из-за пределов Якутии (в прошлом «британский» совладелец компании)». Виталий Обедин «Потому что все знают, что проблема не только в региональном операторе, но и в определенном антагонизме: ДП-1 трогательно опекает регионального оператора центральной зоны Якутии — другое предприятие за подобные провалы разорвали бы на мелкие тряпочки. И потому что есть целая группа интересантов, непосредственно связанная с главой и «ЭкоСетями», которому жалуется депутат Ксенофонтов: естьдиректор «Жилкомсервиса», естьзампред правительства, и естьимпортированный из-за пределов Якутии (в прошлом «британский» совладелец компании)».

По мнению эксперта, лучшее, что мог бы сделать глава Якутии в этой ситуации, — сказать мэру Якутска: «Всё, я умываю руки, делай с этими парнями (Тон и Лебедев), что хочешь, главное, чтобы столица была чистой, и за это буду уже спрашивать с тебя».

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Как сообщало ИА REGNUM, мусорные войны в Якутске продолжаются с февраля 2019 года, тогда региональный оператор отказался оплатить услуги владельцев мусоровозов в полном объёме, и это чуть не привело к мусорному коллапсу. Затем контракт с компаниями, входящими в ассоциацию перевозчиков ТКО Якутска, был разорван, и процесс вывоза мусора был организован силами МУК «Жилкомсервис», 49% которой принадлежит ООО «ЯкутскЭкоСети». С тех пор с оперативностью вывоза отходов возникают проблемы, и у руководства Якутска не получается на это повлиять.

Причина этого, по мнению Виталия Обедина, в том, что прежняя команда мэрии города под руководством Айсена Николаева, в мае 2018 года сменившего кресло мэра на место главы республики, заключила с компанией «ЯкутскЭкоСети» такой договор, условия которого теперь не позволяют горадминистрации вмешиваться в работу мусорного оператора. Подписанное в 2016 году соглашение мэрии Якутска с компанией «ЯкутскЭкоСети» политолог считает гениальным: фактически компании был передан рынок с оборотом средств более полумиллиарда рублей в год, с предоставлением техники, помещения, людских ресурсов и даже денег муниципального предприятия «Жилкомсервис» на срок 20 лет.

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«Взамен мэрия оставляла себе концессионную плату аж в 10 тыс. в год и брала обязательство никак не лезть в дела фактически ей же соучреждённого предприятия», — констатировал также политолог, подчеркнув, что мэрия Якутска не имеет возможности влиять на регионального оператора.