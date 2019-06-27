Якутск, , 07:44 — REGNUM

ООО «ЯкутскЭкоСети», региональный оператор по организации вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в центральной зоне Якутии, злоупотреблял доверием городского коммунального предприятия МУП «Жилкомсервис». К такому выводу пришла прокуратура, рекомендовав следственному управлению СК РФ по Якутии возбудить в отношении регоператора уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по признакам причинения особо крупного имущественного ущерба путём злоупотребления доверием. Подозрения возникли в ходе проверки исполнения законодательства о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. Выяснилось, что МУП «Жилкомсервис» предоставило ООО «Якутскэкосети» более 43 млн рублей займов вопреки тому, что кредитования нет в списке уставных целей коммунального предприятия. Деньги регоператор вовремя не вернул, несмотря на то, что на его счетах имелись средства. Таким образом, «Жилкомсервису» был причинён ущерб в особо крупном размере, сумма долга на момент прокурорской проверки составляла более 33 млн рублей.

Ещё более 73 млн рублей составляет дебиторская задолженность ООО «ЯкуткЭкоСети» «Жилкомсервису», она возникла в результате сверки взаимных расчётов в апреле 2019 года.

«Действия, направленные на погашение имеющейся задолженности, не предприняты, имеющиеся в распоряжении денежные средства направлены на другие нужды (погашение задолженности по другим кредитным договорам, выдача займа)», — констатировали в прокуратуре.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, а в отношении МУП «Жилкомсервис» — процессуальная проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, мусорные войны в Якутске продолжаются с февраля 2019 года, тогда региональный оператор отказался оплатить услуги владельцев мусоровозов в полном объёме, и это чуть не привело к мусорному коллапсу. Затем контракт с компаниями, входящими в ассоциацию перевозчиков ТКО Якутска, был разорван, и процесс вывоза мусора был организован силами МУП «Жилкомсервис», 49% которого принадлежит ООО «ЯкутскЭкоСети». С тех пор с оперативностью вывоза отходов возникают проблемы, и у руководства Якутска не получается на это повлиять.

Причина этого, по мнению Виталия Обедина, в том, что прежняя команда мэрии города под руководством Айсена Николаева, в мае 2018 года сменившего кресло мэра на место главы республики, заключила с компанией «ЯкутскЭкоСети» такой договор, условия которого теперь не позволяют горадминистрации вмешиваться в работу мусорного оператора. Подписанное в 2016 году соглашение мэрии Якутска с компанией «ЯкутскЭкоСети» политолог считает гениальным: фактически компании был передан рынок с оборотом средств более полумиллиарда рублей в год, с предоставлением техники, помещения, людских ресурсов и даже денег муниципального предприятия «Жилкомсервис» на срок 20 лет.

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