Отсутствует смысл существования Минвостокразвития: эксперт
Владивосток, 26 июня, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока давно утратили понимание смысла существования Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор ВГУЭС, политолог Андрей Калачинский, комментируя то, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность ведомства.
Читайте также: Матвиенко призвала принять базовый закон по Арктике
По мнению профессора, в момент создания министерства были озвучены грандиозные задачи, решение которых, безусловно, привело бы российский Дальний Восток к процветанию и развитию, но, как показало время, новая управленческая структура превратилась в статистический орган.
Читайте также: Матвиенко призвала Минвостокразвития к большей открытости
Также, по мнению политолога, далеки от реальности заявления Агентства по развитию человеческого капитала о создании рабочих мест на предприятиях Дальнего Востока, о привлечении сюда специалистов — для их закрепления и постоянного проживания.
Кроме того, профессор не видит реальных шагов по освоению Арктики, и в частности Северного морского пути, считая, что вся работа Минвостокразвития в этом направлении ограничивается одними лозунгами и громкими заявлениями без реального, осязаемого результата.
Читайте также: Матвиенко задала острые вопросы министру Дальнего Востока и Арктики
Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике деятельность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, призвав министра Александра Козлова отчитаться о реально исполненных делах, так как деятельность Минвостокразвития давно вызывает вопросы ввиду отсутствия конкретных результатов.