РФ ответила на санкции, Киев заявил о саморазрушении ПАСЕ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Путин продлил контрсанкции;
- Известны сроки возвращения Россией 60 млн евро ПАСЕ;
- В Москве назвали условия транзита российского газа через Украину;
- Киев заявил о саморазрушении ПАСЕ;
- Белорусский сыр оказался под запретом Россельхознадзора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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