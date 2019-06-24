Киев: «Саморазрушение ПАСЕ началось»

Киев, , 16:10 — REGNUM Украинскую делегацию в нынешней борьбе против возвращения делегации России в ПАСЕ поддерживают британцы и грузины, сообщила представитель Киева, член украинской делегации, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, «европейцы откровенно подыгрывают российскому лобби», а президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вообще «ведет себя позорно», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что украинская делегация уже обратилась в регламентный комитет и потребовала отстранения Паскье от ведения нынешней сессии. По итогам тех событий, которые имели место в Страсбурге сегодня в первой половине дня, представитель Киева заявил, что «саморазрушение ПАСЕ началось».

Напомним, что ранее сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась проводить срочные дебаты на темы, которые имеют прямое отношение к Российской Федерации.

17 мая комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ.

Этот вопрос будет решаться сегодня, 24 июня, во второй половине дня.