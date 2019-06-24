Понедельник, 24 Июня 2019 года
14:48:22 МСК

В Госдуме рассказали, когда Россия вернет 60 млн евро ПАСЕ

Экономика

«Долг»

В Госдуме рассказали, когда Россия вернет 60 млн евро ПАСЕ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Петр Толстой

Москва, 24 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Тема возвращения долга России ПАСЕ будет рассматриваться после возвращения делегации в Ассамблею. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Тема о возвращении долга будет рассматриваться, когда мы полноценно вернемся в ПАСЕ», — заявил Толстой.

При этом он отметил, что тема финансов относится к компетенции исполнительной власти, в частности МИД России.

«Как только мы вернемся, я думаю, что тема будет рассмотрена оперативно», — заверил он.

«Долг» России за время неучастия в ПАСЕ составил порядка 60 млн евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить