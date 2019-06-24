Берлин, 24 июня, 2019, 15:04 — ИА Регнум. 23 июня деятель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц заявил о том, что среди правоохранителей и военных в стране появилось много сочувствующих правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Заместитель профсоюза полицейских Йорг Радек в интервью Rheinische Post подтвердил слова Мерца.

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«В случае со многими сотрудниками что-то пошло не так, что выразилось в симпатиях к спектру правых националистических партий», — сказал он.

По словам Радека, федеральное правительство никогда не объясняло полицейским, почему в 2015 году и позже им пришлось нарушить свои обязанности по предотвращению проникновения нелегальных мигрантов через границу.

«Это переросло в симпатии к АдГ среди федеральных полицейских. Политическое следствие этого — то, что сегодня федеральные полицейские выступают как кандидаты на выборах в ландтаги от АдГ», — сказал он.

Напомним, партия АдГ была создана в 2013 году, а в 2017 заняла третье место на выборах в бундестаг. Партия жестко выступает против миграционной политики германского правительства. Правящие партии отказываются вступать с АдГ в диалог, обвиняя ее в расизме и непризнании ценности демократии.

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