Глава правящей в Германии партии исключила сотрудничество с АдГ

Берлин, , 11:27 — REGNUM Правящая в Германии партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) не будет сотрудничать с правой оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Я попрошу правление партии дать мне полномочия для того, чтобы любыми способами воспрепятствовать сотрудничеству с АдГ» , — цитирует агентство ADP Крамп-Карренбауэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европарламент. Блок «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) удержал за собой первое место, но показал худший результат в истории — 28,9%.

Второе место заняли «Зеленые» (20,5%). Третье и четвертое места заняли соответственно «Социал-демократическая партия Германии» (15,8%) и «Альтернатива для Германии» (11%).

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