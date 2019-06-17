Немецкой партии АдГ не удалось одержать победу на выборах мэра Гёрлица

Гёрлиц, Германия, , 09:41 — REGNUM Немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) не удалось одержать победу на выборах мэра в саксонском городе Гёрлиц. Во втором туре голосования ее кандидат Себастьян Виппель уступил сопернику из «Христианско-демократического союза» (ХДС), передает канал n-tv.

На выборах 16 июня кандидат от ХДС Октавиан Урсу набрал 55,1% голосов, Виппель — 44,9%.

«Я счастлив, — сказал Урсу после объявления результатов. — Теперь нужно стать ближе к тем, кто за меня не голосовал».

В первом туре голосования Виппель опередил Урсу, набрав 36,4% против 30,3%. Как сообщало ИА REGNUM, деятели культуры Германии и других европейских стран подписали открытое письмо с призывом к жителям Гёрлица «защитить открытый и толерантный город» и не допустить победы АдГ. Напомним, позиции этой партии сильны в восточных землях Германии, особенно в Саксонии.

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