Москва, 24 июня, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ввел временное ограничение на авиасообщение с Грузией, так как заботится о безопасности граждан страны, заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) rawpixel В аэропорту

По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты.

«Существование прямой угрозы для россиян — и есть основания для введения этих ограничений» , — заявил Песков.

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При этом, добавил он, запрета на посещение Грузии нет, есть лишь предупреждение об опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отметил, что в Грузии царит русофобская истерия, которая искусно подогревается изнутри радикальными элементами. При этом, по словам представителя Кремля, Россия не будет уподобляться странам, которые используют для давления незаконные санкции.

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