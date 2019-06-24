Москва, 24 июня, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Египет ожидает возобновления авиасообщения из России с курортами Красного моря Шарм-Эль-Шейхом и Хургадой до конца 2019 года. Об этом заявил глава МИД АРЕ Самех Шукри, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пляж в Хургаде

По словам Шукри, процедуры по возобновлению чартеров практически завершены. Египет надеется, что российские туристы смогут начать летать на курорты Красного моря до конца года.

Отметим, 24 июня состоялись переговоры глав Минобороны и МИД двух стран. Россию представляли Сергей Шойгу и Сергей Лавров, Египет — Самех Сукри и Мохаммед Ахмед Заки.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерством туризма Египта разработаны новые критерии оценки услуг отелей в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристской организации.

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