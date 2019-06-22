Тбилиси, 22 июня, 2019, 20:20 — ИА Регнум. В Тбилиси приговорены к административному аресту более 120 человек, которые были задержаны после акции протеста возле парламента Грузии. Об этом сообщает в субботу, 22 июня, пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«121 человек приговорён к административному аресту», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки представителей грузинской оппозиции, направленные против участия делегатов РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, произошли 20 июня в Тбилиси.

Читайте также: Протесты в Грузии привели к отставке председателя парламента

А также: Сами устроили, ужаснулись, а Россия виновата. Захарова о ситуации в Грузии