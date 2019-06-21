Москва, 21 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Главе Пушкинского городского округа Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили журналистам 21 июня в пресс-службе Следственного комитета России.

Adm-pushkino.ru Евгений Жирков

Расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

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Преступление, которое инкриминируется чиновнику, произошло в 2015 году. В это время Евгений Жирков занимал пост главы Балашихи. По версии следствия, представитель власти получил от застройщика нежилые помещения площадью более одной тысячи квадратных метров в многоквартирном доме за переносы сроков сдачи и покровительство.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы в администрации Пушкинского округа.

«Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — говорится в сообщении.

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Евгений Жирков задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о задержании главы Пушкинского городского округа Подмосковья Евгения Жиркова появилась в СМИ 19 июня. Позднее в администрации подтвердили обыски в его кабинете, а также то, что чиновника нет на рабочем месте.

Евгений Жирков был назначен главой администрации Пушкинского района в январе 2019 года. Он ушёл в отставку с поста главы подмосковной Балашихи из-за скандала с полигоном «Кучино» после того, как с данной проблемой к президенту РФ обратились местные жители.