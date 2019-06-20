Глава Пушкинского района Московской области задержан за получение взятки

Пушкино, Московская область, , 23:42 — REGNUM Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков был задержан по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Напомним, что Жирков возглавил Пушкинский район Московской области в феврале этого года. Ранее он занимал пост главы подмосковной Балашихи, но ту должность он оставил в июне 2017 года на фоне громкого скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой и наиболее отвратительной свалкой Москвы и Подмосковья. Тогда во время «прямой линии» жители Подмосковья пожаловались Путину на то, что свалка отравляет все вокруг, а мусор на нее продолжают везти в огромных количествах.

Путин указал закрыть свалку за один день. Потом президент рассказывал, что ему даже пришлось лично поручить спецслужбам проконтролировать закрытие свалки, так как мусор на неё пытались завезти даже после его распоряжения.

Сейчас Жирков обвиняется в получении взятки (статья 290 УК России) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК России). Следствие намерено ходатайствовать об аресте Жиркова. Известно, что 19 июня в кабинете Жиркова прошли обыски.