Москва, 20 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Алексей Юшанов. Проводы начальника. 1864

«Если мы резко ее (заработную плату) понизим, мы не найдем достаточно квалифицированных кадров», — сказал глава государства, добавив, что также не будет приниматься эффективных решений.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что разница в окладах между руководителями и рядовыми сотрудниками не должна быть колоссальной.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.

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