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«Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости

Политика

Онлайн-трансляция ИА REGNUM

Москва, 20 июня 2019, онлайн-трансляция — REGNUM  

20 июня 2019 года пройдёт «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Приём вопросов продолжается с 8:00 по московскому времени 9 июня. Традиционно вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40 (круглосуточно), отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

По данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане обращаются с вопросами о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии. Отдельный акцент обращающиеся ставят на реализации «мусорной реформы», накопившихся экологических проблемах в различных регионах страны.

Напомним, что в 2018 году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут. Впервые за многие годы мероприятие прошло в студии в Гостином дворе без зрителей — чтобы позволить президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Всего поступило более 2 миллионов обращений. 7 июня 2018 года глава государства ответил на 73 вопроса. Большинство из них касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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