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Чиновникам Кремля и Белого дома вернули «урезанные» зарплаты — Песков

Политика

Их подняли на 10%

Москва, 21 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Заработные платы сотрудников администрации президента России и аппарата правительства повысили до докризисного уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая журналистам.

«Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те, что урезали. Тогда решение было связано в связи с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет профицитный», — сообщил Песков.

Напомним, сотрудникам Кремля и Белого дома подняли зарплаты на 10%. Они были снижены на такую же величину 1 мая 2015 года указом президента РФ.

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Повышение зарплаты государственным служащим
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