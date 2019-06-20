Калуга, 20 июня, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Жители Калуги, обратившиеся со своими жилищными проблемами на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, получат временные квартиры из манёвренного жилищного фонда городской управы. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления ЖКХ городской управы Калуги Сергей Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

По словам чиновника, барак в калужском пригородном посёлке Мирный будет расселен до декабря 2022 года. Это предусмотрено городской программой расселения аварийных домов, в которую был включен и данный барак.

«Людям, проживающим в этом доме, в ближайшее время будет предоставлено жилье из маневренного фонда. И если оно их устроит, они до момента переселения смогут жить в этой квартире», — подчеркнул, Сергей Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к главе государства жительница Калуги сообщала, что длительное время проживает во временном бараке. Ещё в 2014 году барак был признан властями аварийным и подлежал сносу, а жильцы — переселению. Кстати, на сегодняшний день в регионе насчитывается 319 аварийных домов общей площадью почти 125 тыс. кв. метров.

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Между тем жалоба к Владимиру Путину семьи ветерана боевых действий, в которой проживает инвалид-колясочник и ребёнок, на нарушение жилищных прав озадачила калужских чиновников. Дело в том, что общежитие в калужском переулке Пестеля, в котором зарегистрирована семья, не имеет статус аварийного дома, хотя по существу здание общежития является аварийным.

«В апреле комната, где живет семья, была признана непригодной для проживания на основании нашего заключения, и у заявителя появились основания для того, чтобы встать на учет в список внеочередников для переселения. Семье в ближайшее время также будет предложено временное помещение для проживания до момента решения вопроса о расселении этой семьи», — заявил представитель калужской горуправы Сергей Васильев.

Напомним, в обращении к Владимиру Путину сообщается, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника из Калуги не может добиться положенного по закону жилья. Общежитие, в котором прописаны три человека, находится в аварийном состоянии, и семья ветераны вынуждена снимать квартиру за городом.

Кстати, по информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, в регионе 660 человек ветеранов боевых действий всё еще ждут жилья. Работа проводится исходя из очередности нуждающихся и объема выделенных на эти цели финансовых средств.

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В настоящее время все обращения по жилью, направленные на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным из Калуги, находятся под пристальным вниманием следователей СКР, которые на местах внимательно изучают сложившуюся ситуацию и организуют процессуальные проверки по жалобам граждан.

Так, жалоба жительницы Калуги к Владимиру Путину не могла остаться без внимания правоохранителей. В обращении сообщалось, что несовершеннолетняя девочка из Калужской области, у которой диагностировано онкологическое заболевание, не получила необходимую медицинскую помощь.

«У подруги серьезно заболела дочь. Диагноз страшный — онкология, рак печени. Они из Калужской области. В областной больнице врачи сказали: «Мамочка, покупайте белые тапочки, у вас нет шансов на жизнь», — рассказала женщина, позвонившая в колл-центр.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, данное обращение к Владимиру Путину тщательно проверяется. В настоящее время, по словам матери больной девочки, ребёнок находится на лечении в Москве и у семьи нет претензий к врачам.

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