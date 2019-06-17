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Калужанка пожаловалась Путину, что пять лет живёт в аварийном бараке

Общество

В регионе насчитывается 319 аварийных домов общей площадью почти 125 тыс. кв. метров

Калуга, 17 июня 2019, 15:54 — REGNUM  В Калуге организована доследственная проверка по обращению местной жительницы о нарушении её жилищных прав, которое женщина адресовала на «Прямую линию» с президентом Российской Федерации, рассказала 17 июня в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

В своём обращении к главе государства жительница Калуги сообщала, что длительное время проживает во временном бараке. По информации следствия, указанный дом находится в пригороде Калуги. В 2014 году был признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы — переселению.

«Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Лилия Мошкова.

В Калужской области в 2019—2020 годах из аварийного жилья планируют переселить 460 граждан. По данным отраслевого министерства, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019—2024 годах на территории области запланировано переселение из аварийного жилья свыше 3 тыс. человек. Площадь расселения составит около 58 тыс. кв. метров. На это будет направлено почти 3,8 млрд рублей.

В настоящее время министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области проводится работа по формированию и актуализации реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. На сегодняшний день в регионе насчитывается 319 аварийных домов общей площадью почти 125 тыс. кв. метров.

В 2019—2024 годах в 17 муниципальных образованиях предусмотрено переселение порядка 4,5 тыс. человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Площадь расселения превысит 70,12 тыс. кв. метров.

На первом этапе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2020 годах будет расселено 460 человек, проживающих в 174 аварийных жилых помещениях.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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