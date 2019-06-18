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В Калуге семья ветерана не может добиться законного жилья

Общество

В регионе 660 человек из данной категории ещё ждут жилья

В Калуге семья ветерана не может добиться законного жилья
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru

Калуга, 18 июня 2019, 15:11 — REGNUM  В Калужской области организована проверка по обращению местного жителя, нуждающегося в улучшении жилищных условий, направленному на «прямую линию» с президентом Российской Федерации. Об этом 18 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

По её словам, в обращении к Владимиру Путину сообщается, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника не может добиться положенного по закону жилья. Семья снимает квартиру за городом. Общежитие, в котором они прописаны, находится в аварийном состоянии.

«По материалам следствия, семья состоит из трех человек: супруг является ветераном боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, супруга — инвалидом, у пары имеется сын. Общежитие по месту их прописки признано непригодным для проживания инвалида-колясочника в связи с отсутствием возможности обеспечения условий доступности жилого помещения и общего имущества дома для лиц с ограниченными возможностями.

Аварийным дом в установленном порядке не признан, однако в связи с ухудшением технического состояния его обследование будет продолжаться. Следователи проверят изложенные в обращении к главе государства сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Лилия Мошкова.

По официальной информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, в регионе уже улучшили 870 человек указанных категорий. Однако 660 человек всё еще ждут жилья. Работа проводится исходя из очередности нуждающихся и объема выделенных на эти цели финансовых средств.

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