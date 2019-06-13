«У вас нет шансов»: в Калуге онкобольному ребенку отказали в помощи

Калуга, , 21:12 — REGNUM Калужскими следователями организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения, сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова. В обращении сообщалось, что несовершеннолетняя девочка из Калужской области, у которой диагностировано онкологическое заболевание, не получила необходимую медицинскую помощь.

«Следователи проверят изложенные в обращении к президенту России сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Лилия Мошкова.

Обращение, как сообщил в выпуске новостей Первый канал, поступило в Единый центр обработки сообщений, который принимает вопросы для «Прямой линии» с президентом России. Калужанка пожаловалась на бестактное отношение местных врачей.

«У подруги серьезно заболела дочь. Диагноз страшный — онкология, рак печени. Они из Калужской области. В областной больнице врачи сказали: «Мамочка, покупайте белые тапочки, у вас нет шансов на жизнь», — рассказала женщина, позвонившая в колл-центр.