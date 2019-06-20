Красноярск, 20 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным красноярцы хотели бы задать президенту РФ вопрос, касающийся экологической обстановки в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Меня как представителя молодого поколения беспокоит вопрос экологии города Красноярска. Когда предпримут меры для улучшения экологической обстановки? Также меня интересует вопрос о строительстве метро в нашем городе», — такое обращение к главе государства перед «прямой линией» появилось на сайте Мoskva-putinu.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, город Красноярск испытывает серьёзные экологические проблемы. Периодически столицу края накрывает густым смогом. В такие периоды, которые красноярцы прозвали режимами «чёрного неба», в городе объявляются неблагоприятные метеоусловия. Экологи сходятся во мнении, что серьёзнее всего на ситуацию влияют промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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Власти региона неоднократно заявляли, что решают экологические проблемы. В мае 2019 года стало известно, что Красноярску на улучшение экологической ситуации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» выделят порядка 69 млрд рублей.

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Однако экологические активисты подчёркивают, что заметных улучшений экологической ситуации пока нет. В Красноярске с 2017 года состоялось несколько митингов «За чистое небо». Сейчас экоактивисты готовятся провести очередную акцию протеста.

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Что касается метрополитена, его в городе-миллионнике Красноярске нет. Проект красноярского метро заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство вложено порядка 12 млрд рублей. Ежегодно содержание метрополитена съедает десятки миллионов рублей.

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