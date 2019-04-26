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Несуществующее метро в Красноярске «разрослось» до девяти станций

Экономика

Специалисты будут менять проект красноярской подземки

Красноярск, 26 апреля 2019, 08:50 — REGNUM  Метро, которое планируют построить в Красноярске, будет состоять из девяти станций. О новом проекте подземки 25 апреля рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Уточняется, что прошлый вариант, предусматривающий пять станций, разработали ещё в 1993 году. Он уже потерял свою актуальность, поэтому специалисты будут менять проект красноярского метрополитена.

На новый проект потратят 1 млрд рублей, передаёт ТВК.

«Мы понимаем, что 1 млрд рублей освоить за один год невозможно, поэтому мы проводим консультации и работу с Минтрансом, чтобы эти деньги растянуть на два года», — прокомментировал Димитров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках Красноярского экономического форума-2019 губернатор края Александр Усс заявил, что стоимость проекта по постройке метрополитена с учётом беспилотной части составит порядка 65 млрд рублей.

Проект красноярского метро заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство вложено порядка 12 млрд рублей. Ежегодно содержание метрополитена съедает десятки миллионов рублей.

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Добавим, метро другого сибирского города-миллионника — Новосибирска — состоит из 13 станций.

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Строительство метрополитена
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