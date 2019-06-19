Суд признал незаконным отказ мэрии в экомитинге в центре Красноярска

Красноярск, , 10:53 — REGNUM Центральный районный суд Красноярска признал незаконным решение администрации города, согласно которому экоактивистам не согласовали проведение митинга на красноярской Красной площади. Сообщение об этом появилось поздно вечером 18 июня на странице паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

"Почти пять часов в суде, с 16:30 по 21:10», — говорится в посте.

В решении суда (фото решения выставила администрация паблика) говорится, что Евгений Ходос (экологический активист — прим. ИА REGNUM ) предъявил в суд административный иск к администрации Красноярска в лице департамента общественной безопасности, в связи с тем, что ответчик «незаконно отказал ему в проведении митинга 19 июня 2019 года» с количеством участников 1500 человек на Красной площади в центре города.

«Административное исковое заявление Ходоса Евгения Николаевича удовлетворить. Признать незаконным решение администрации г. Красноярска, выраженное в письме от 06.06.2019 №95», — говорится в решении.

Красноярцы в соцсетях поздравляют экоактивистов с победой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в Красноярске, испытывающем серьёзные экологические проблемы, прошло несколько согласованных митингов «За чистое небо». Очередная акция протеста должна была состояться в конце марта 2019 года. Однако эти планы так и не осуществились, так как экоактивисты настаивают на проведении мероприятия именно в центре Красноярска, а не в отдаленных скверах, как предлагает горадминистрация. В то же время Красная площадь в центре Красноярска постоянно, судя по ответам властей, оказывается занята различными мероприятиями (экоактивисты считают их фейковыми). Поэтому митинг провести с того времени так и не удаётся.

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Также активисты утверждают, что на одно из уведомлений о проведении митинга пришёл ответ о неприкосновенности частной собственности, якобы, чтобы провести мероприятие на Красной площади, на площади Революции и на других площадках в центре Красноярска, нужно спрашивать разрешения у владельцев. А владельцем оказалось МАУ «ЦРСП» (муниципальное учреждение «Центр реализации социальных проектов»). На сайте этого учреждения говорится, что оно — подведомственно департаменту главы города администрации Красноярска. В функции учреждения входит организация и проведение спортивно-массовых, культурных и других городских массовых мероприятий на различных площадках Красноярска.

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«Что дает нам вчерашняя победа в суде? Чего мы добились тем, что решение департамента общественной безопасности не согласовать митинг на Красной площади было признано незаконным? Администрация не сможет под надуманным предлогом «неприкосновенности частной собственности» отказывать в проведении митингов на городских площадях. Ранее пойманные за руку организаторы фейковых пикетов также вряд ли будут использоваться. Мы же, в свою очередь, на основании полученных документов планируем привлекать к ответственности чиновников, ответственных за необоснованное воспрепятствование публичным акциям», — говорится в сообщении паблика «За чистое небо».

Что касается планов по проведению митинга, далее экоактивисты, по их словам, намерены действовать «по плану и обстоятельствам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, экологические активисты и поддерживающие их жители считают экологическую ситуацию в Красноярске катастрофической. Периодически в краевой столице объявляются неблагоприятные метеоусловия, над городом опускается смог. Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба». В 2018 году город прожил под «чёрным небом» более 40 дней.

Подробнее — в сюжете ИА REGNUM «Экологические проблемы Красноярского края».

В то же время власти края утверждают, что занимаются решением экологических проблем. В мае 2019 года стало известно, что Красноярску на улучшение экологической ситуации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» выделят порядка 69 млрд рублей.

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