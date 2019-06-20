Зеленодольский район, Татарстан, 20 июня, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Жители Зеленодольского района Татарии в преддверии «прямой линии» Владимира Путина записали видеообращение, в котором просят отменить строительство мусоросжигательного завода рядом с Осиново. В своём обращении они говорят, что «пока не Шиес и не Екатеринбург», но «готовы», видимо, имея ввиду готовность выйти на массовый протест. Обращение обнародовано на странице общественного движения в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Claush66 На мусоросжигательном заводе

Читайте также: Строительство мусоросжигательного завода в Татарии начнут в июле

Напомним, в 2017 году стало известно о планах по строительству мусоросжигательного завода в Татарии. Он вошёл в проект «Чистая страна», ориентировочная стоимость строительства — 28 млрд рублей. Для реализации проекта ООО «РТ-Инвест Финанс» учредило ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2). В состав собственников последнего вошли ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ», которым владеет ООО «Управляющая компания «Роснано» и АО «РТ-Инвест».

Сразу же стройка, изначально заявленная в Казани, а позднее в Осиново Зеленодольского района, вызвала протест жителей. Они против подобного соседства, ссылаются на риски для здоровья и окружающей среды. Помимо написания открытых писем, пикетов и митингов, активисты обращались в суд. В Верховном суде России они добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода. Решение обжалуется властями.

Также по инициативе жителей была организована независимая экоэкспертиза, в итоговом отчёте которой значилось, что проект в имеющемся виде «не может быть разрешён». Экспертизу провели на основании открытых данных, так как инвестор не предоставил документацию. Последнюю потом истребовали через суд. Позднее активисты сделали попытку организовать референдум, на котором планировалось поднять вопрос поправок в закон, которые бы обязывали власти консультироваться с жителями по вопросу места размещения подобных объектов.

В середине июня стало известно, что инвестор начнёт строительство уже в июле 2019 года, но схема финансирования до конца не согласована. Есть данные, что в финансировании может принять участие ВЭБ.

Протест жителей продолжается. В преддверии «прямой линии» Владимира Путина активисты записали видеообращение.

«Просим оказать содействие в восстановлении конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. 800 метров от наших домов и наше мнение не учитывается при незаконном строительстве мусоросжигательного завода», — говорится в обращении, которое заканчивается заявлением: «Мы пока не Шиес и не Екатеринбург, но мы готовы».

Напомним, в середине июня 2019 года в Северодвинске около двух тысяч жителей Архангельской области собрались на митинг против строительства полигона на станции Шиес Ленского района. А до этого массовые протестные акции прошли в Екатеринбурге, где горожане протестовали против застройки сквера объектом религиозного назначения.

Читайте также: Митинг в Северодвинске: 2 тысячи участников

А также: В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

В группе общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора» отмечается, что рядом с будущей стройкой расположен Раифский заповедник, огромный запас пресных вод, птицефабрика «Казанская» и совхоз «Майский», продукцией которого питается вся Казань и республика.

«В этом месте МСЗ быть не должно! Требуем отмены строительства в республике Татарстан!!!» — заявляют активисты.