Строительство мусоросжигательного завода в Татарии начнут в июле

Казань, , 23:44 — REGNUM ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2), учреждённое ООО «РТ-Инвест Финанс» Андрея Шипелова, ставшая победителем конкурса на строительство мусоросжигательного завода в Татарии, приступит к строительству объекта в июле, как и планировалось. Сумма инвестиций также не изменилась в сравнении с ранее предполагаемой — 28 млрд рублей.

По словам Шипелова, схема финансирования до конца не согласована.

«Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать «финансовое закрытие», чтобы проект был обеспечен деньгами», — отметил он.

Представитель компании уточнил, что схема финансирования основана на пролонгации кредитных соглашений с ВЭБом и Газпромбанком, которые участвуют в строительстве аналогичного комплекса в Подмосковье, сообщает «Реальное время». В пресс-службе Внешэкономбанка подтвердили перспективу участия в проекте завода в Казани.

Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане будет идти по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют инвестору возврат вложенных средств с базовой доходностью 12%, поэтому банки не несут больших рисков. Пока остается не до конца ясной схема финансирования, компания не объявляет тендеры на строительство котла для завода, в котором и будет происходить сжигание мусора, а также паровой турбины.

Поставщиками «РТ-Инвеста» стали подмосковный производитель котлов «Зио-Подольск» «Атомэнергомаша» и уральский турбинный завод «Реновы» Виктора Вексельберга. По словам представителя РОТЭК, уральцы отгрузили две паровые турбины в Подмосковье, еще две турбины законтрактованы АГК-1. Строительство турбины не займет более 8−9 месяцев. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сразу же как стало известно о планах по строительству мусоросжигательного завода в регионе, жители Казани как потенциального места размещения объекта выступили против подобного соседства. Своё нежелание жить рядом с подобным заводом они объяснили страхами за своё здоровье и правом на здоровую окружающую среду. Уже более двух лет продолжается борьба против подобной стройки, местом которой определён участок возле Осиново Зеленодольского района, где находится жилой микрорайон.

23 апреля 2019 года группа активистов подала ходатайство в Центризбирком республики о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе.

В своём обращении актив напоминает, что в октябре 2017 года Владимир Путин на заседании Совета по правам человека относительно решений о размещении мусоросжигательных заводов сказал, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях».

В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжалуют решение. Также по инициативе актива было организовано проведение независимой экологической экспертизы, но проводить её пришлось на основании открытых данных, так как инвестор не предоставил проектную документацию. Результат экспертизы гласил, что в имеющемся виде проект «не может быть разрешён», а проектную документацию у инвестора позднее истребовали через суд.