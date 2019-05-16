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В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

На 98 граждан составлено 102 протокола

, 16 мая 2019, 14:02 — REGNUM  В Екатеринбурге на прошедшей 15 мая акции протеста были задержаны 70 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Из них трое несовершеннолетних. Всего к 8:30 по местному времени 16 мая на 98 человек было составлено 102 протокола, уточнил Горелых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стихийные акции протеста идут в Екатеринбурге с 13 мая. Граждане требуют прекратить строительство в сквере храма Святой Екатерины.

По итогам акции 14 мая задержали 26 человек. Из них 21 получил по решению суда арест на срок от двух до десяти суток.

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