В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

, , 14:02 — REGNUM В Екатеринбурге на прошедшей 15 мая акции протеста были задержаны 70 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Из них трое несовершеннолетних. Всего к 8:30 по местному времени 16 мая на 98 человек было составлено 102 протокола, уточнил Горелых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стихийные акции протеста идут в Екатеринбурге с 13 мая. Граждане требуют прекратить строительство в сквере храма Святой Екатерины.

По итогам акции 14 мая задержали 26 человек. Из них 21 получил по решению суда арест на срок от двух до десяти суток.