Митинг в Северодвинске: 2 тысячи участников

Северодвинск, Архангельская область, , 19:20 — REGNUM В Северодвинске у Дома молодежи «Строитель» прошел митинг против строительства полигона на станции Шиес Ленского района. По официальным данным на площадку около Дома молодежи «Строитель» пришли около двух тысяч человек, сообщается на сайте Администрации города.

Перед участниками мероприятия выступили активисты и жители Северодвинска. Сотрудники полиции обеспечили безопасность на митинге, у входа на площадку были установлены рамки металлодетектора.

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