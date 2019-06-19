Владивосток, 19 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушения правил рыболовства оштрафовал на 37,6 млн рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые в настоящее время содержатся в бухте Средняя на юге Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Акула

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По информации Фрунзенского районного суда, компания ООО «Сочинский дельфинарий», осуществившая вылов косаток, привлекалась к ответственности по статье 8.17 часть 2 КОАП России «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии». Мера ответственности по данной статье для юридических лиц установлена в виде штрафа в размере от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.

Судья Татьяна Михайлова, рассматривавшая дело, насчитала «Сочинскому дельфинарию» штраф в размере 37,6 млн рублей. Ранее компания «Белый кит», также принимавшая участие в отлове косаток, была оштрафована судом города Южно-Сахалинск на 28 млн рублей, а компания «Океанариум ДВ» была оштрафована на 56,4 млн рублей.

Среди нарушений, которые предъявляют компаниям, — несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Компании планируют оспаривать решения судов.

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Действия ещё одной компании, ООО «Афалина», будут рассмотрены в суде 24 июня. Владелец этой компании Алексей Решетов заявлял в СМИ, что он не намерен отпускать выловленных косаток, так как они являются его собственностью. Ранее президент России Владимир Путин давал поручение освободить косаток из «китовой тюрьмы». По настоящее время поручение главы государства не исполнено.

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Как сообщало ИА REGNUM, судьба косаток и белух, незаконно выловленных летом 2018 года в Охотском море и содержащихся в настоящее время в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя на юге Приморья, должна быть решена в ближайшее время. Такое поручение по результатам проведённой генпрокуратурой проверки президент РФ Владимир Путин дал Минприроды России, Минсельхозу России и заинтересованным научным и общественным организациям в феврале 2019 года.