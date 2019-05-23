Владелец косаток и белух, заточённых в «китовой тюрьме», не отпустит их

Южно-Сахалинск, , 07:54 — REGNUM Генеральный директор компании «Афалина» Алексей Решетов, являющейся собственником томящихся в приморской «китовой тюрьме» косаток и белух, в ходе судебных слушаний, проходящих в Южно-Сахалинске, заявил о том, что не намерен выпускать животных на волю, поскольку они — его собственность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — привела слова гендиректора «Афалины» Российская газета.

Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство компании-отловщика косаток и белух ООО «Белый кит» о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, в бухте Средняя. По логике представителя «Белого кита», иск зоозащитников затрагивает экономические интересы компании, а, следовательно, должен рассматриваться в арбитраже. С аналогичным требованием выступил и представитель Росрыболовства. Решение будет объявлено сегодня, 23 мая.

Руководитель сахалинской экологической организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын заявил, что иск зоозащитников не преследует никаких экономических интересов и находится исключительно в сфере ФЗ «Об охране природы».

Как сообщало ИА REGNUM, океанограф, Жан-Мишель Кусто, сын известного исследователя океана Жака-Ива Кусто обратился к приморскому губернатору Олегу Кожемяко, президенту РФ Владимиру Путину и в Минприроды России с письмом о возвращении животных в дикую природу. Кусто сообщил, что его команда готова оказать помощь в решении этой задачи. Экспертная группа Кусто прибыла в Приморье, где совместно с властями обследовала животных. Общественники России попросили главу государства передать координацию работы по реабилитации и выпуску косаток и белух Академии наук России.