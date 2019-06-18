В Минприроды назвали сроки и место выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Москва, , 07:51 — REGNUM Содержащихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморском крае косаток и белух выпустят в летне-осенний сезон в Охотское море, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«Рабочая группа … рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море, период выпуска — летне-осенний сезон», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 косаток и 90 белух заключены в бухте Средней под Находкой с ноября 2018 года. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил в самое ближайшее время решить дальнейшую судьбу животных. Срок для исполнения был установлен до 1 марта, однако косатки и белухи до сих пор не выпущены.

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