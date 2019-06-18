Омск, 18 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Выпускники Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского к предстоящей «прямой линией» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали, что не могут пройти лётную практику и приступить к работе из-за нехватки техники.

Скриншот со страницы Евгении Лифантьевой. Vk.com Обращение выпускников Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации к президенту РФ

Видеообращение студентов появилось на странице пользователя Евгении Лифантьевой в соцсети «ВКонтакте».

"Мы в мае этого года закончили обучение в этом колледже, но, к сожалению, дипломы получить не можем. То есть мы пилоты, а, грубо говоря, летать не можем — из-за того, что не можем пройти лётную практику в нашем колледже. Лётную практику мы не можем пройти по причине того, что в колледже очень большие наборы и очень много обучается человек, а техники нам не хватает. То есть у нас очень мало выпускных вертолётов, очень мало вертолётов для первоначального обучения. И поэтому даже выпускники 2017 года сейчас находятся на лётной практике и стараются выпуститься, не говоря уже о тех, кто окончил колледж в 2018 году, и мы в 2019 году. То есть у нас получается очень большая задержка по налёту. Просим вас помочь реализовать нашу мечту и получить профессию пилота», — говорят студенты.

Добавим, о проблемах студентов лётно-технического колледжа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Омского областного отделения КПРФ. Уточняется, что государственные экзамены они уже сдали, но дипломы получить не могут:

«Парадокс: два года и десять месяцев будущие лётчики постигают теорию, а практических навыков приобрести не могут. В этом году дипломы получат только выпускники 2017 года. Остальные идут кто куда — устраиваются продавцами, барменами, курьерами, консультантами. По специальности без диплома не берут».

Коммунисты объясняют, что по государственному стандарту для получения документа о профессиональном образовании нужно «налетать» за время учебы 90 часов полётов. Однако этого не происходит из-за недофинансирования:

«Руководству колледжа хронически не хватает денег на ремонт техники и оплату инструкторского и инженерно-технического состава. Такая ситуация тянется с 2014 года».

По словам коммунистов, курсанты обращались в различные ведомства, но никаких мер не последовало. Нынешнее руководство колледжа пытается изменить ситуацию, в частности, ведутся переговоры с авиакомпаниями, которым нужны пилоты, о предоставлении инструкторов. И, судя по всему, некоторые договоренности уже есть.

По плану колледж должен выпускать 100−110 человек в год, но дипломы получают всего 40−50. Это те, кто окончил обучение двумя годами ранее, резюмировали в пресс-службе облотделения КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным пройдёт 20 июня и начнётся в 12:00 мск. По состоянию на 17 июня в центр обработки сообщений поступили более 600 тыс. вопросов.

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