Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным

Москва, , 12:59 — REGNUM Предстоящая «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в классическом формате. Об этом сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формат мероприятия будет устоявшимся. При необходимости Владимир Путин выйдет на связь с главами регионов, министрами, членами правительства, заявил он.

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Планируется акцент на содержании, на том, чтобы ответить на наибольшее количество вопросов, поступивших от конкретных людей, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная «прямая линия» с президентом РФ пройдет 20 июня в 12:00 мск. По состоянию на 17 июня в центр обработки сообщений поступили более 600 тыс. вопросов, многие из которых касаются проблем ЖКХ, пенсий, образования и здравоохранения. Глава государства находится на финальной стадии подготовки к мероприятию, сообщал ранее Песков.

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