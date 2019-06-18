Берлин, 18 июня, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие предприятия в Германии начали получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Поступление качественной нефти подтвердили 17 июня на заводе в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург и на предприятии Total в городе Лойне на востоке страны.

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Отмечается, что трубопровод пока не работает на полную мощность. В Германии ожидают полной нормализации ситуации в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле, что привело к отказу от получения сырья в ряде стран. По факту загрязения было заведено уголовное дело, расследование продолжается.

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