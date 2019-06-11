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Суд арестовал четырех новых фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Происшествия

Суд отправил подозреваемых под домашний арест

Самара, 11 июня 2019, 09:28 — REGNUM  В уголовном деле о загрязнении нефтепровода «Дружба» появились четыре новых фигуранта, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на представителя Самарского районного суда.

Отмечается, что новые фигуранты дела подозреваются по статье «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, либо приведение их в негодность». Суд отправил подозреваемых под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в магистральный нефтепровод «Дружба» попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями.

По данному факту было заведено уголовное дело. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. Ранее правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых.

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