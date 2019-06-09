Воскресенье, 9 Июня 2019 года
15:09:56 МСК

Польша начала прокачку чистой российской нефте по «Дружбе»

Экономика

Также польская компания PERN запустила механизм текущего контроля качества нефти

Варшава, 9 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN возобновила прокачку российской нефти в пункте приема Адамово на границе с Белоруссией. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Катажина Красиньская.

«В воскресенье утром закачка не загрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи PERN», — сказала она.

Также Красиньска подчеркнула, что PERN запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссиироссийской нефти.

Напомним, что в апреле в магистральный нефтепровод «Дружба» попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями. Выяснилось, что грязную нефть в трубопровод слили представители частных компаний, которые таким образом пытались скрыть хищения нефти.

Загрязненная нефть дошла до Белоруссии после чего прокачка была остановлена. Теперь компании «Транснефть» придется выплачивать компенсации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить