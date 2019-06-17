Москва, 17 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Место произрастания, форма и цвет клубники влияют вкус и свойства, потому стоит обращать на них внимание при выборе ягоды. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба Роскачества.

Марк Шагал. Клубника. Белла и Ида за столом. 1916

Летом лучше предпочесть отечественную ягоду, выращенную под солнцем. Клубнику выращивают в средней полосе и в южных регионах России, хотя продавцы могут выдать за российскую и клубнику, привезенную из ближнего зарубежья.

Выращенная в теплицах ягода — зачастую более длинная и вытянутая, с длинным хвостиком и почти без запаха. Выросшая на земле — расширенная у основания, с коротким хвостиком и выраженным ароматом. Однако на форму может влиять и сорт ягоды, отмечают экперты.

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Ягода не должна быть слишком мягкой или слишком твердой, оптимальный вариант — упругая, но нежная. Лучше попробовать её перед покупкой, советуют в Роскачестве.

Крупными могут быть только тепличные ягоды, выращенные на земле имеют в длину от 1,5 до 3 см. Бордовая клубника сорта «Зенга Зенгана» хорошо подходит для варенья, а вот светлая — для еды.

Отмечено также, что на самом деле в России продают и выращивают фрагарию ананасную крупноплодную — вид земляники, который был выведен во Франции около 200 лет назад.

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