В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки

Москва, , 09:00 — REGNUM Для приготовления классической окрошки, которая является «самым летним блюдом», требуются огурцы, картофель, зеленый лук, яйца, редис, укроп, сметана и квас. По желанию в «летний суп» добавляют отварное мясо или вареную колбасу. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Эксперты ведомства отмечают, что готовить окрошку довольно просто, главное — купить качественные продукты. Так, овощи в «летний суп» рекомендовано нарезать соломкой или одинаковыми кубиками. Зеленый лук и укроп нужно нарубить мелко, а вареные яйца нарезать кубиками. Соль в окрошку добавляется по вкусу.

Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий. В классическом варианте подойдет также квас, приготовленный в домашних условиях.

Кроме того, «летний суп» можно заправить айраном или кефиром.

Рецепт супа: один литр кваса, два яйца, 400 гр вареного белого мяса курицы, 200 гр вареной цветной капусты, пучок редиса, пучок петрушки, пучок зеленого лука, три крупные отварные картофелины, соль и 50 гр сметаны.

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