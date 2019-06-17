Астана, 17 июня, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности отношений с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Токаев, который учился в Москве, продолжит развивать отношения с Российской Федерацией. По словам российского лидера, полагать то, что РФ и Казахстан ожидают «какие-то сбои», оснований нет.

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