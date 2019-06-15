Москва, 15 июня, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Мирным разрешением политического кризиса в Молдавии удовлетворены в Российской Федерации. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел (МИД) РФ, в распространенном 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Удовлетворены (власти РФ) мирным разрешением политического кризиса в Молдавии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что Москва ждет от Кишинева конструктивных шагов по взаимодействию в различных областях. Отмечается, что руководство РФ готова к сотрудничеству с новым правительством Молдавии.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-председатель Демпартии Молдавии Владимир Чеботарь на брифинге в Кишиневе сообщил, что Демпартия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком уходит из власти, а «премьер-министр» Павел Филип и все его «министры» из утратившего легитимность прежнего правительства с 14 июня уходят в отставку.

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